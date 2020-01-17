رسميا.. إنتر ميلان يتعاقد مع آشلي يونغ قادما من مانشستر يونايتد
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة تعاقده مع المدافع الإنجليزي آشلي يونغ قادما من مانشستر يونايتد، بعقد لستة أشهر حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
وجاء في بيان على موقع النادي: "بات آشلي يونغ لاعبا في إنتر رسميا ووقع على عقد لغاية 30 يونيو 2020 مع خيار تمديده لموسم إضافي".
📸 | PHOTOS@youngy18 ⚫️🔵#WelcomeAshley#NotForEveryonepic.twitter.com/7D3oqp8N3z— Inter (@Inter_en) January 17, 2020
وخضع يونغ البالغ 34 عاما للفحص الطبي في ميلانو قبل التوقيع على عقد قدرته التقارير الصحفية بـ1.5 مليون يورو إضافة لمكافآت.
👕 | SHIRT— Inter (@Inter_en) January 17, 2020
Here's the number selected by @youngy18! 1️⃣5️⃣⚫️🔵#WelcomeAshley#NotForEveryonepic.twitter.com/BgLQL49id2
وقال يونغ الذي سيحمل مع فريقه الجديد القميص رقم 15: "اليوم كان جميلا، شكرا للجميع لهذا الترحيب. إنه شعور رائع أشبه بكونك عضوا من عائلة. رسالتي للجماهير أننا سنفوز مجددا وهذا ما جئت لأجله".
🎙️ | INTERVIEW@youngy18's first words as a Nerazzurri player! ⚫️🔵— Inter (@Inter_en) January 17, 2020
👉 https://t.co/KqRYla9jDO#WelcomeAshley#NotForEveryone#FCIM
وأمضى يونغ ثمانية مواسم ونصف مع اليونايتد منذ قدومه من أستون فيلا عام 2011، حقق خلالها مع "الشياطين الحمر" لقب البريمير ليغ عام 2013، وكأس إنجلترا عام 2016، وكأس الرابطة والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017.
ووجه يونغ رسالة إلى اليونايتد عبر حسابه في "تويتر": "لقد منحتموني فرصة اللعب مع أساطير، الفوز بالألقاب والعمل مع أفضل مدرب في التاريخ (في إشارة إلى الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون) ولأكون قائدا لكم".
To @ManUtd: you gave me the chance to play with legends, to win trophies, to work under the greatest manager in history and to be your captain. Thank you for letting me be part of your story for eight and a half years ❤ pic.twitter.com/6ENXMEtjTG— Ashley Young (@youngy18) January 17, 2020
وتوجه إلى جماهير "الشياطين الحمر" قائلا: "شكرا لدعمكم خلال الأوقات الجيدة والسيئة، أغادركم وأنا واحد منكم وأراكم مجددا في المدرجات".
وخاض يونغ 261 مباراة مع اليونايتد سجل خلالها 19 هدفا، وحمل شارة القيادة هذا الموسم إلا أنه شارك أساسيا في عشر مباريات فقط في البريمير ليغ.
المصدر: وكالات