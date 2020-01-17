رسميا.. إنتر ميلان يتعاقد مع آشلي يونغ قادما من مانشستر يونايتد

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة تعاقده مع المدافع الإنجليزي آشلي يونغ قادما من مانشستر يونايتد، بعقد لستة أشهر حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وجاء في بيان على موقع النادي: "بات آشلي يونغ لاعبا في إنتر رسميا ووقع على عقد لغاية 30 يونيو 2020 مع خيار تمديده لموسم إضافي".

وخضع يونغ البالغ 34 عاما للفحص الطبي في ميلانو قبل التوقيع على عقد قدرته التقارير الصحفية بـ1.5 مليون يورو إضافة لمكافآت.

وقال يونغ الذي سيحمل مع فريقه الجديد القميص رقم 15: "اليوم كان جميلا، شكرا للجميع لهذا الترحيب. إنه شعور رائع أشبه بكونك عضوا من عائلة. رسالتي للجماهير أننا سنفوز مجددا وهذا ما جئت لأجله".

وأمضى يونغ ثمانية مواسم ونصف مع اليونايتد منذ قدومه من أستون فيلا عام 2011، حقق خلالها مع "الشياطين الحمر" لقب البريمير ليغ عام 2013، وكأس إنجلترا عام 2016، وكأس الرابطة والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017.

ووجه يونغ رسالة إلى اليونايتد عبر حسابه في "تويتر": "لقد منحتموني فرصة اللعب مع أساطير، الفوز بالألقاب والعمل مع أفضل مدرب في التاريخ (في إشارة إلى الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون) ولأكون قائدا لكم".

To @ManUtd: you gave me the chance to play with legends, to win trophies, to work under the greatest manager in history and to be your captain. Thank you for letting me be part of your story for eight and a half years ❤ pic.twitter.com/6ENXMEtjTG — Ashley Young (@youngy18) January 17, 2020

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وتوجه إلى جماهير "الشياطين الحمر" قائلا: "شكرا لدعمكم خلال الأوقات الجيدة والسيئة، أغادركم وأنا واحد منكم وأراكم مجددا في المدرجات".

وخاض يونغ 261 مباراة مع اليونايتد سجل خلالها 19 هدفا، وحمل شارة القيادة هذا الموسم إلا أنه شارك أساسيا في عشر مباريات فقط في البريمير ليغ.

المصدر: وكالات