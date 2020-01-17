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مشجعون "يشعلون" شوارع مدينتهم احتفالا بعيد ميلاد ناديهم الـ100

الرياضة

مشجعون
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تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رائعة لاحتفالات مشجعي نادي جاغيلونيا البولندي بعيد ميلاد ناديهم الـ100.

وأرادت جماهير النادي الذي يتواجد في مدينة بيلوتسك شمال شرق بولندا الاحتفال بطريقة مميزة بعيد ميلاد ناديهم الذي تأسس عام 1920.

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وتظهر الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام جماهير النادي البولندي بإشعال الألعاب النارية والشماريخ في الشوارع المؤدية لمركز مدينتهم بوقت متزامن مما أعطى وهجا مهولا قلب ليلهم إلى نهار.

المصدر: sport.bigmir.net

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