مشجعون "يشعلون" شوارع مدينتهم احتفالا بعيد ميلاد ناديهم الـ100
تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رائعة لاحتفالات مشجعي نادي جاغيلونيا البولندي بعيد ميلاد ناديهم الـ100.
Фанаты польской «Ягеллонии» зажгли и в прямом, и в переносном смысле в честь столетия клуба 🔥 pic.twitter.com/uCmIdWEVhw— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 17, 2020
وأرادت جماهير النادي الذي يتواجد في مدينة بيلوتسك شمال شرق بولندا الاحتفال بطريقة مميزة بعيد ميلاد ناديهم الذي تأسس عام 1920.
Piękny widok😎 Akcji z góry przyglądał się @MarcinTyszkows1 🚁🔥 #SetkiRacNaStuleciepic.twitter.com/xFsW2U6xxX— Jagiellonia (@Jagiellonia1920) January 13, 2020
#SetkiRacNaStulecie Jagiellonii Białystok#Jagiellonia#Białystok#Podlaskie— Radio Białystok (@radiobialystok) January 13, 2020
📸fot. @s_krassowska i @JoannaSzubzda ➡️więcej na https://t.co/SvCMojxfZapic.twitter.com/j5vI7ZS76z
وتظهر الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام جماهير النادي البولندي بإشعال الألعاب النارية والشماريخ في الشوارع المؤدية لمركز مدينتهم بوقت متزامن مما أعطى وهجا مهولا قلب ليلهم إلى نهار.
المصدر: sport.bigmir.net