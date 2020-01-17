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الروسي روبليوف يتأهل إلى نهائي بطولة أديلايد

الرياضة

الروسي روبليوف يتأهل إلى نهائي بطولة أديلايد
Gettyimages.ru
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بلغ الروسي أندريه روبليوف المباراة النهائية لبطولة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب، عقب تغلبه اليوم الجمعة على الكندي فيليكس أوجير ألياسيم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم روبليوف البالغ 22 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-4، خلال ساعتين و59 دقيقة.

ويواجه روبليوف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 545 ألف دولار، الجنوب إفريقي لويد هاريس جورج الفائز بدوره على تومي بول بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-4 و6-7 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru

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