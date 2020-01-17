الروسي روبليوف يتأهل إلى نهائي بطولة أديلايد

بلغ الروسي أندريه روبليوف المباراة النهائية لبطولة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب، عقب تغلبه اليوم الجمعة على الكندي فيليكس أوجير ألياسيم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم روبليوف البالغ 22 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-4، خلال ساعتين و59 دقيقة.

Into his second final of the year...@AndreyRublev97 tops Auger-Aliassime 7-6(5) 6-7(7) 6-4 in a three-hour long battle.



Meets Harris in the final.#AdelaideTennispic.twitter.com/Fg27kKhoqV — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 17, 2020

ويواجه روبليوف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 545 ألف دولار، الجنوب إفريقي لويد هاريس جورج الفائز بدوره على تومي بول بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-4 و6-7 و6-3.

We couldn't agree more @AndreyRublev97, hopefully the 'Next Gen' keep bringing matches like this 💪#AdelaideTennispic.twitter.com/4exDXxABPR — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 17, 2020

المصدر: rsport.ria.ru