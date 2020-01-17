رسالة تهنئة "ملغومة" للجنة حكام الدوري الفرنسي

يعتقد نادي ستاد رانس الفرنسي أنه تعرض للكثير من القرارات التحكيمية التي يعتبرها ظالمة في هذا الموسم ونتيجة ذلك بعث برسالة تهنئة ساخرة للجنة الحكام المحلية بمناسبة العام الجديد.

ونشرت الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، وحفلت بالكثير من التلاعب بالألفاظ وكتب فيها: "دعونا نتمنى تحقيق أمنية مشتركة من أجل علاقة نظيفة وتجديد الثقة المتبادلة".

وجاء فيها أيضا: "ندعو أن تكون سنة 2020 مشعة مثل الضربة التي وجهها لاعب أميان أرتورو كالابريسي بالمرفق إلى موسى دومبيا وأن تكون متميزة مثل لمسة اليد التي ارتكبها لاعب موناكو كيتا بالدي.. في كأس فرنسا".

Mécontents de l'arbitrage de leur match en retard à Amiens, mercredi (1-1), le Stade de Reims a envoyé à la DTA une carte de voeux un peu particulière https://t.co/Cmw1FuJHqppic.twitter.com/J0RKo5Cx0B — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 17, 2020

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وتشير العبارة إلى أحداث وقعت خلال مباراة انتهت بتعادل ريمس 1-1 مع أميان في الدوري الأربعاء الماضي وهزيمته 2-1 أمام موناكو في كأس فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري. واختتمت الرسالة بعبارة تعني "يعيش الاختيار الحر" أو "يعيش الحكم الحر"، ورفضت لجنة الحكام التعليق على الرسالة.

ورغم أنه فريق صغير إلا أن ريمس يحتل المركز الثامن بين فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسيلتقي مع المتصدر باريس سان جيرمان في نهائي كأس رابطة المحترفين المحلية الأربعاء المقبل.

المصدر: "رويترز"