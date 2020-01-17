بالفيديو.. لاعب يثير الجدل بعد حركة "غير لائقة" مع شرطي في غرفة تبديل الملابس

أصدرت شرطة نيو أورليانز أمرا بالقبض على لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام جونيور بعد قيامه بحركة "غير لائقة" بحق شرطي في غرفة تبديل الملابس عقب انتهاء مباراة بدوري الجامعات.

وانتشر مقطع فيديو يظهر اللاعب بيكهام جونيور البالغ 27 عاما وهو يتحدث إلى شرطي بصياح، بعد أن قام بصفعه على مؤخرته.

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، سعت الشرطة في البداية إلى توجيه تهمة التحرش الجنسي بحق اللاعب إلا أن القاضي رفض الأمر.

ومن المحتمل أن يفلت اللاعب من عقوبة بالسجن، لكن ما زال بإمكان اتحاد كرة القدم الأمريكية تعليق مشاركة اللاعب مع فريقه إلى جانب غرامة مالية تحت بند سوء السلوك الشخصي.

OBJ wasn’t gonna let that officer spoil the fun.. told him to get the gat. 🤣 pic.twitter.com/sWoWj53r42 — 🕊 (@wannabjoyful) January 14, 2020

وكانت الشرطة تبحث عن إثباتات بعد تلقي أنباء عن مشاهدة بيكهام جونيور الذي كان يحتفل مع اللاعبين وهو يوزع الأموال عليهم بعد المباراة التي فازوا فيها يوم الاثنين.

وكانت إدارة جامعة LSU والتي يتورط فريقها بالحادثة قد زعمت أن المال كان مزيفا، وأنها ملتزمة بقوانين اتحاد دوري الجامعات لكرة القدم الأمريكية.

المصدر: clutchpoints.com