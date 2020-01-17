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فالفيردي يقدم هدية لبرشلونة رغم فسخ تعاقده قبل عام ونصف على نهاية عقده

الرياضة

فالفيردي يقدم هدية لبرشلونة رغم فسخ تعاقده قبل عام ونصف على نهاية عقده
AFP LLUIS GENE
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خرج إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة، من المفاوضات الأخيرة لإقالته كمدير فني للفريق بهدوء ودون مشاكل مع النادي الكتالوني رغم فسخ تعاقده في منتصف الموسم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن فالفيردي أوعز لوكيل أعماله بفسخ التعاقد مع برشلونة بصورة ودية والتخلي عن باقي مستحقاته والتي تشمل راتبه حتى نهاية عقده في يونيو 2021.

وأبدى فالفيردي أناقة مطلقة في إنهاء علاقته مع النادي الكتالوني التي دامت لموسمين ونصف الموسم دون مشاكل، وعلى هذا بادرت إدارة البلوغرانا لتقديم مكافأة مادية للمدرب البالغ 55 عاما كعربون شكر على عدم زج النادي في أزمة وإنهاء الأمور بصورة ودية.

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وكان برشلونة قد أعلن عن إقالة مدربه، فالفيردي، الثلاثاء الماضي، وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق، كيكي سيتين، للإشراف على الفريق خلفا له، بعد موسمين ونصف الموسم في حدث لم يشهده النادي الكتالوني منذ عام 2003، عندما أقيل الهولندي، لويس فان غال، من تدريب الفريق.

يذكر أن فالفيردي أشرف على تدريب برشلونة منذ العام 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كما فاز معه بكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

المصدر: mundodeportivo

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