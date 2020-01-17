إنتر يستعير مدافعا مخضرما من "الشياطين الحمر"

وافق مانشستر يونايتد الإنجليزي على التخلي عن مدافعه المخضرم أشلي يونغ، لينضم إلى صفوف إنتر ميلان الايطالي، بحسبما أشارت تقارير صحافية الخميس.

وسيصل يونغ البالغ 34 عاما الى إيطاليا الجمعة للخضوع لفحص طبي قبل توقيع عقد لمدة 18 شهرا، بحسب "لا غازيتا ديلو سبورت".

وسيتلقى نادي "الشياطين الحمر" 1,6 مليون دولار بالإضافة إلى مكافآت لضم يونغ الذي أمضى ثمانية مواسم ونصف الموسم في ملعب "أولد ترافورد" بعد وصوله من أستون فيلا في 2011.

We wan thank Ashley Young for hin time at Man United. Also, We dey wish am all the best at Inter Milan. ❤️ #mufcpic.twitter.com/zwAQ1ORQ2R — Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) January 17, 2020

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وخاض يونغ 39 مباراة دولية، 261 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 19 هدفا، وكان قائدا لفريقه هذا الموسم، لكنه لعب 10 مباريات في الدوري فقط أساسيا.

وأحرز يونغ لقب الدوري في 2013، الكأس في 2016 وكأس الرابطة والدوري الأوروبي في 2017.

وترك يونغ فريقه وهو يحتل المركز الخامس بفارق 27 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يلتقيه الأحد على ملعب "أنفيلد" في مباراة قمة.

وكان إنتر قد تعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من يونايتد أيضا، كذلك مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة من نادي مدينة مانشستر.

ويحتل فريق المدرب أنتونيو كونتي المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب.

المصدر: " أ ف ب"