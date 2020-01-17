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سبب غريب.. غوارديولا يكشف سر تفادي محرز للإصابات

الرياضة

سبب غريب.. غوارديولا يكشف سر تفادي محرز للإصابات
AFP LINDSEY PARNABY
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كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سر تفادي جناح الفريق النجم الجزائري رياض محرز للإصابات، والسبب يعود لعدم امتلاكه عضلات في ساقيه حسب وجهة نظره.

 وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن سبب مشاركات رياض محرز: "الفارق بين الموسم الماضي وهذا الموسم وأنه يشارك الفريق دقائق أكثر، هو أن المدرب أكثر لطفا معه".

وتطرق مدرب برشلونة السابق للحديث عن السبب الذي يقف خلف عدم تعرض محرز البالغ 28 عاما للإصابات، بقوله: "حين ترى قدميه، تعرف أنه من المستحيل أن يتعرض للإصابة لأنه ليست لديه عضلات".

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وأضاف: "محرز يمتلك دوما شيئا مميزا ليقدمه في الثلث الهجومي، وأشعر دائما أن بإمكانه تسجيل هدف في أي لحظة".

وتمكن رياض محرز من تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 أخرى، خلال 18 مباراة في الدوري الممتاز "البريميرليغ" هذا الموسم.

يذكر أن محرز انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها قرابة 65 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

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