إشبيلية يتعاقد مع الدولي المغربي النصيري

أعلن نادي إشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده مع مهاجم ليغانيس الدولي المغربي يوسف النصيري حتى يونيو 2025.

وأكد النادي الأندلسي في بيان على موقعه الرسمي أن النصيري البالغ 22 عاما وقع على عقد مع إشبيلية لمدة خمسة أعوام ونصف، أي حتى 30 يونيو 2025.

🚨 El atacante marroquí @ennesyri9, sevillista a expensas de las pruebas médicas. 👌🏻⚪️🔴⚽️#vamosmiSevilla#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 16, 2020

إقرأ المزيد

ولم يكشف إشبيلية ضمن الصفقة التي قدرتها وسائل الإعلام الإسبانية بـ20 مليون يورو، عن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليغانيسعن.

وتخرج النصيري من أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا المغربية، وانضم إلى صفوف ملقة الإسباني موسم 2015-2016 وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 عندما شارك مع منتخب بلاده في سن الـ21 في مونديال روسيا.

وانتقل النصيري بعد العرس الكروي العالمي إلى ليغانيس وسجل له 15 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات، بينها تسعة أهداف في "الليغا".

كما سجل اللاعب المغربي أربع أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبات النصيري ثاني لاعب مغربي في صفوف إشبيلية بعد حارس المرمى ياسين بونو المنضم الصيف الماضي من جيرونا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

المصدر: أ ف ب