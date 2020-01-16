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الإمارات والأردن يلحقان بركب المتأهلين لربع نهائي كأس آسيا دون 23 عاما

الرياضة

الإمارات والأردن يلحقان بركب المتأهلين لربع نهائي كأس آسيا دون 23 عاما
theafcdotcom/twitter
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تأهل المنتخبان الإماراتي والأردني إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، بعد تعادلهما 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

وافتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل عند الدقيقة 41 عن طريق زايد العامري، وعادل للمنتخب الأردني إيهاب الخوالدة في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل رفع كل من المنتخبين رصيده إلى 5 نقاط، مع أفضلية بفارق الأهداف للمنتخب الإماراتي الذي تصدر المجموعة تاركا مركز الوصافة لشقيقه الأردني.

وفي مباراة ثانية في نفس المجموعة حقق المنتخب الكوري الشمالي أول ثلاث نقاط له في البطولة بفوزه 2-1 على نظيره الفيتنامي الذي توقف رصيده عند نقطتين. وودع الفريقان منافسات البطولة.

وسيواجه المنتخب الإماراتي في الدور ربع النهائي نظيره الأوزبكي وصيف المجموعة الثالثة، فيما يواجه المنتخب الأردني وصيف المجموعة الثالثة المنتخب الكوري الجنوبي.

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المصدر: RT



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