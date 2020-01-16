الإمارات والأردن يلحقان بركب المتأهلين لربع نهائي كأس آسيا دون 23 عاما
تأهل المنتخبان الإماراتي والأردني إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، بعد تعادلهما 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.
وافتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل عند الدقيقة 41 عن طريق زايد العامري، وعادل للمنتخب الأردني إيهاب الخوالدة في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.
فيديو : أهداف المباراة : #الامارات 1 - 1 #الأردن ... #كأس_آسيا_تحت_23_سنه#AFCU23#الطريق_إلى_طوكيوpic.twitter.com/qb7vBqUfCr— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2020
وبهذا التعادل رفع كل من المنتخبين رصيده إلى 5 نقاط، مع أفضلية بفارق الأهداف للمنتخب الإماراتي الذي تصدر المجموعة تاركا مركز الوصافة لشقيقه الأردني.
🥇 United Arab Emirates— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2020
🥈 Jordan
👋 See you at the #AFCU23 quarter-finals 👀 pic.twitter.com/m75sAlQ2Ya
وفي مباراة ثانية في نفس المجموعة حقق المنتخب الكوري الشمالي أول ثلاث نقاط له في البطولة بفوزه 2-1 على نظيره الفيتنامي الذي توقف رصيده عند نقطتين. وودع الفريقان منافسات البطولة.
فيديو : أهداف المباراة : #كوريا_الشمالية 2 - 1 #فيتنام ... #كأس_آسيا_تحت_23_سنه#AFCU23#الطريق_إلى_طوكيوpic.twitter.com/ZjuE7yXJGN— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2020
وسيواجه المنتخب الإماراتي في الدور ربع النهائي نظيره الأوزبكي وصيف المجموعة الثالثة، فيما يواجه المنتخب الأردني وصيف المجموعة الثالثة المنتخب الكوري الجنوبي.
#الإمارات 🇦🇪 إلى ربع النهائي 🆙😍.— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2020
الأبيض ⚪️ سيواجه أوزبكستان 🇺🇿 يوم الأحد على ملعب راجامانغالا 🏟 pic.twitter.com/ESKMpqFfWK
#الأردن 🇯🇴 إلى ربع النهائي 💪🆙— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2020
النشامى 💚 سيواجهون كوريا الجنوبية يوم الأحد على ملعب تاماسات 🏟 pic.twitter.com/ANlTcvOFOp
المصدر: RT