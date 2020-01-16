الإمارات والأردن يلحقان بركب المتأهلين لربع نهائي كأس آسيا دون 23 عاما

تأهل المنتخبان الإماراتي والأردني إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، بعد تعادلهما 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

وافتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل عند الدقيقة 41 عن طريق زايد العامري، وعادل للمنتخب الأردني إيهاب الخوالدة في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل رفع كل من المنتخبين رصيده إلى 5 نقاط، مع أفضلية بفارق الأهداف للمنتخب الإماراتي الذي تصدر المجموعة تاركا مركز الوصافة لشقيقه الأردني.

🥇 United Arab Emirates

🥈 Jordan



👋 See you at the #AFCU23 quarter-finals 👀 pic.twitter.com/m75sAlQ2Ya — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2020

وفي مباراة ثانية في نفس المجموعة حقق المنتخب الكوري الشمالي أول ثلاث نقاط له في البطولة بفوزه 2-1 على نظيره الفيتنامي الذي توقف رصيده عند نقطتين. وودع الفريقان منافسات البطولة.

وسيواجه المنتخب الإماراتي في الدور ربع النهائي نظيره الأوزبكي وصيف المجموعة الثالثة، فيما يواجه المنتخب الأردني وصيف المجموعة الثالثة المنتخب الكوري الجنوبي.

#الإمارات 🇦🇪 إلى ربع النهائي 🆙😍.



الأبيض ⚪️ سيواجه أوزبكستان 🇺🇿 يوم الأحد على ملعب راجامانغالا 🏟 pic.twitter.com/ESKMpqFfWK — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2020

#الأردن 🇯🇴 إلى ربع النهائي 💪🆙



النشامى 💚 سيواجهون كوريا الجنوبية يوم الأحد على ملعب تاماسات 🏟 pic.twitter.com/ANlTcvOFOp — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2020

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المصدر: RT





