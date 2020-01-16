الروسي روبليوف يبلغ نصف نهائي بطولة أديلايد

تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى الدور نصف النهائي من بطولة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب، عقب تغلبه اليوم الخميس على البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن روبليوف البالغ 22 عاما من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-4 و3-6 و6-3، خلال ساعتين وثلاث دقائق.

🎾 Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Аделаиде, победив Эвансаhttps://t.co/9g9tr1x1REpic.twitter.com/Wan9kttit5 — РИА Новости Спорт (@rsportru) January 16, 2020

ويواجه روبليوف في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 545 ألف دولار، الكندي فيليكس ألياسيم الفائز بدوره على الأسترالي أليكس بولت بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-0.

Men’s semi-finals are set!



🇿🇦 Harris vs Paul 🇺🇸

🇷🇺 Rublev vs Auger-Aliassime 🇨🇦#AdelaideTennispic.twitter.com/PgCaGuGVC7 — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 16, 2020

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المصدر: rsport.ria.ru