ساري: يزعجني فوز ميسي بالكرة الذهبية أكثر من رونالدو

أعرب ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي عن انزعاجه لتفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على لاعب فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسباق الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وقال ساري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "tuttosport" الإيطالية: "أود أن أساعد رونالدو على الفوز بالكرة الذهبية السادسة، إنه أمر مزعج حقا أن يفوز بالكرة الذهبية شخص أكثر منه".

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وأضاف: "أنا أفكر في الأمر، وأعتقد أنني سأساعده، إنه هدفي وهدف الفريق بالكامل، فهي جائزة مناسبة له".

يذكر أن ميسي فاز عام 2019 بجائزة الكرة الذهبية السادسة (رقم قياسي) كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأضافها إلى كراته الذهبية الخمس أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، وفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

المصدر: وكالات