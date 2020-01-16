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نجوم التنس يتبرعون لضحايا حرائق أستراليا (فيديو)

الرياضة

نجوم التنس يتبرعون لضحايا حرائق أستراليا (فيديو)
AFP WILLIAM WEST
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اجتمع نجوم التنس لخوض إحدى الفعاليات الاستعراضية بهدف جمع التبرعات للمتضررين من حرائق الغابات في أستراليا الأربعاء في ملعب "ملبورن" الذي يستعد لاستضافة بطولة أستراليا المفتوحة.

وشارك في الفعالية 12 نجما ونجمة من بينهم الأمريكية سيرينا وليامز والسويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

كما تواجد أيضا كل من الدنماركية كارولين فوزنياكي واللاعبة الأمريكية الشابة كوكو جوف، واليوناني ستيفانوس تيستيباس والنمساوي دومينيك ثيم، والألماني ألكسندر زفيريف والتشيكية بيترا كفيتوفا واليابانية ناومي أوساكا والأسترالي نيك كيريوس.

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وساهمت تلك الفعالية في الوصول بقيمة التبرعات لمتضرري الكارثة البيئية إلى نحو (3,3 ملايين دولار أمريكي).

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا تأجيلا جديدا بسبب الأمطار الغزيرة، علما بأنه من المقرر أن يتم سحب قرعة الأدوار الرئيسية الاثنين المقبل.

يذكر أن اتحاد لاعبي التنس المحترفين للرجال أعلن يوم الأحد الماضي أن لاعبين متنافسين ببطولة كأس الاتحاد تبرعوا بمبلغ 500 ألف دولار لضحايا حرائق الغابات.

المصدر: وكالات

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