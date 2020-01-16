بداية سهلة لنادال وسيرينا في بطولة أستراليا المفتوحة

يبدأ الإسباني رافائيل نادال والأمريكية سيرينا وليامز باختبارين سهلين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بحسب القرعة التي سحبت الخميس.

يسعى نادال، المصنف الأول ووصيف البطل، إلى معادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى 20 وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009)، ويلتقي مع البوليفي هوغو ديليان مع احتمال لقاء البطل المحلي نيك كيريوس في الدور الرابع والنمساوي دومينيك ثييم الخامس في ربع النهائي، في حين يبدأ الصربي نوفاك دجوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في ملبورن بلقب ثامن في مسيرته، بمواجهة الألماني يان-لينارد شتروف.

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وعند السيدات، تبدأ المخضرمة سيرينا البالغة 38 عاما، رحلة التخلص من العقدة التي لازمتها في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات، بلقاء سهل ضد الروسية أناستازيا بوتابوفا المصنفة تسعين عالميا.

وتسعى سيرينا إلى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في عصري الهواة والاحتراف، والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وبعد أن غابت عن أربع بطولات كبرى متتالية بسبب الحمل ثم وضعها مولودتها الأولى، عجزت سيرينا المصنفة ثامنة في أستراليا، عن إحراز أي لقب كبير وسقطت عند العقبة الأخيرة أربع مرات في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019، فيما خرجت من الدورين الرابع (2018) والثالث (2019) في رولان غاروس، وربع نهائي أستراليا (2019).

المصدر: " أ ف ب"