الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن نجم الترجي التونسي
أعلن نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع لاعب الترجي التونسي أنيس البدري بعقد يمتد لعامين ونصف العام، منهيا بذلك فصلا من عملية انتقال أثارتها العديد من التقارير الصحافية مؤخرا.
وأوضح الاتحاد عبر حسابه على "تويتر"، أنه تعاقد مع البدري "بعقد يمتد لمدة عامين ونصف"، وقعه الطرفان في دبي "بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي".
📝📸البدري ينضم إلى كتيبة النمور 🐅https://t.co/52S044yxjp#اضرب_يا_بدري#شتوية_العميدpic.twitter.com/sRWOrKQgk6— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 15, 2020
وجاء إعلان انتقال المهاجم البالغ 29 عاما والذي يدافع عن ألوان الترجي منذ العام 2016، بعد أيام من الأخذ والرد، وتقارير صحافية عن عدم تحبيذ الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين انتقال البدري، لاسيما وأنه تخلى عن لاعبين أساسيين في الأشهر الماضية منهم الجزائري يوسف البلايلي المنتقل إلى الأهلي السعودي.
ويأتي ضم اللاعب التونسي ضمن سلسلة صفقات للنادي السعودي من أجل تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، وسجل البدري 10 أهداف هذا الموسم في 16 مباراة مع الترجي.
المصدر: "أ ف ب"