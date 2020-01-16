ماتا يرسل "الشياطين الحمر" إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

منح الإسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى الدور 4 من كأس إنجلترا لكرة القدم الأربعاء، بتسجيل هدف الفوز الوحيد في مباراة معادة من الدور 3 أمام ضيفه ولفرهامبتون.

وتسلم ماتا تمريرة من أنطوني مارسيال لينفرد بالحارس ويسدد بهدوء من فوقه محرزا الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 67، بعد أن ألغى حكم الفيديو هدفا لولفرهامبتون في الدقيقة العاشرة.

⚽️ Manchester United vs Wolves | Mata (GOAL!!!) 67' pic.twitter.com/IwNVK7568L — D9INE (@D9INE_GOAL) January 15, 2020

إقرأ المزيد

وفرض ولفرهامبتون لقاء إعادة بعد انتهاء المواجهة الأولى بالتعادل السلبي في الرابع من الشهر الحالي، وهو من أخرج يونايتد من ربع نهائي المسابقة الموسم الماضي، كما أن "الشياطين الحمر" لم يحققوا أي فوز على "الذئاب" في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما (قبل مباراة اليوم).

لكن فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير تلقى نبأ سيئا قبل المباراة المرتقبة على أرض ليفربول متصدر الدوري في المرحلة الثالثة والعشرين الأحد القادم، بخسارة جهود مهاجمه ماركوس راشفورد صاحب الـ15 هدفا في "البريميرليغ" هذا الموسم، مصابا في الدقيقة 80، حيث لعب لأقل من 15 دقيقة قبل خروجه مصابا.

المصدر: "وكالات"