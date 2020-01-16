بالفيديو.. ديبالا يعوض غياب رونالدو ويصنع الفارق في كأس إيطاليا

قاد باولو ديبالا فريقه يوفنتوس الإيطالي لبلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بتحقيق فوز عريض على أودينيزي 4-0 الأربعاء.

وخاض يوفنتوس حامل الرقم القياسي في الكأس مع 13 لقبا، آخرها عام 2018 المباراة في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ أعلن قبيل انطلاقها على ملعب "أليانز ستاديوم"، أنه يعاني من التهاب في الجيوب الأنفية.

لكن نادي "السيدة العجوز" الذي خرج في الموسم الماضي من ربع نهائي مسابقة الكأس، لم يتأثر بغياب "الدون"، لاسيما بفضل أداء حامل شارة القيادة الأرجنتيني ديبالا ومواطنه غونزالو هيغواين في الهجوم.

وافتتح الأخير التسجيل بتمريرة حاسمة من ديبالا، عند الدقيقة 16، وبعد نحو عشر دقائق، حصل يوفنتوس على ركلة جزاء نفذها ديبالا قوية على يسار الحارس في الدقيقة 26.

ولم يمنح يوفنتوس ضيفه أي فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد أن هز الشباك مجددا عبر ديبالا في الشوط الثاني بهدف ثالث للفريق.

ووسع يوفنتوس النتيجة مجددا من ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد على الهولندي برام نويتينك، نفذها البرازيلي دوغلاس كوستا قوية على يسار الحارس عند الدقيقة الـ60.

وينتظر فريق "السيدة العجوز" مباراة اليوم الخميس بين بارما وروما لمعرفة منافسه في الدور المقبل.

المصدر: "وكالات"