صحيفة تفجر فضيحة.. لاعبو مانشستر سيتي قضوا ليلة مع 22 عارضة أزياء (صور)

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن لاعبي مانشستر سيتي احتفلوا عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على أستون فيلا بنتيجة 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع 22 عارضة أزياء إيطالية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين حصلوا على إذن من المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، لقضاء سهرة جماعية احتفالا بالفوز الكبير، ولكن الصحيفة قالت إنها غير متأكدة إذا كان غوارديولا يعلم بوجود فتيات مع اللاعبين أم لا.

Manchester City stars jetted in squad of stunning Instagram models for lavish Bunga Bunga-style bash after 6-1 winhttps://t.co/W2Re361EZQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 14 de xaneiro de 2020

وأقيم الحفل في فندق "Mere Golf Resort" في مدينة مانشستر، وكان بمثابة احتفالية مؤجلة لأعياد الميلاد للاعبين بدون زوجاتهم وصديقاتهم، حيث قضى أحد الوسطاء نحو شهرين لتنظيمه.

Футболисты «Сити» оттянулись в спа-отеле с 22 итальянскими моделями. Жены игроков будут не в восторге 😳🔞



➡ https://t.co/reUgAnzdoQpic.twitter.com/wmaubp5g3A — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 de xaneiro de 2020

وتساءلت الصحيفة عن ردة فعل زوجات وصديقات اللاعبين لدى معرفتهن بأن اللاعبين قضوا سهرة حتى الصباح مع 22 عارضة أزياء بغيابهن.

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وأوضحت "ذا صن" أن اللاعبين قضوا ليلة صاخبة بحضور الحسناوات الإيطاليات وهن من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من عشاق مانشستر سيتي في ميلانو.

من جهة أخرى، نفى مصدر مقرب من نادي مانشستر سيتي أي علاقة للاعبي النادي بالسهرة المزعومة خصوصا مع غياب أي صور أو مقاطع فيديو للاعبين.

المصدر: وكالات