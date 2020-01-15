ميلان يقسو على سبال بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

حقق ميلان فوزا عريضا على ضيفه سبال بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ 16 من كأس إيطاليا لكرة القدم ليتأهل "الروسونيري" إلى ربع نهائي المسابقة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ميلان كل من البولندي كريستوف بياتيك والإسباني صامويل كاستييخو والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقائق 20 و44 و66 على الترتيب.

كما تأهل فيورنتينا إلى دور الثمانية بتغلبه على ضيفه أتلانتا 2-1، في وقت سابق اليوم.

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المصدر: sportbox.ru