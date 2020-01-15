فيدرر ونادال يتبرعان بـ 150 ألف يورو لضحايا الحرائق في أستراليا

تبرع لاعبا كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر معا بنحو 150 ألف يورو خلال مباريات استعراضية الأربعاء في ملبورن، لجمع الأموال لضحايا الحرائق التي تجتاح أستراليا.

وانضم نادال وفيدرر، المصنفان أولا وثالثا عالميا، إلى باقي نجوم الكرة الصفراء الذين سبق لهم التبرع بما مجموعه 2.8 مليون دولار أسترالي أي نحو 1.7 مليون يورو.

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وإلى جانب النجمين المتوجين معا بـ39 لقبا في الغراند سلام (20 لفيدرر و19 لنادال)، شارك العديد من نجوم اللعبة في المباريات الاستعراضية، بينهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأمريكية سيرينا وليامز والدنماركية كارولين فوزنياكي واليابانية ناومي أوساكا والتشيكية بيترا كفيتوفا والنمساوي دومينيك تييم والأمريكية كوكو غوف والأسترالي نيك كيريوس واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

وخلق هؤلاء النجوم أجواء مرحة من خلال بعض مباريات الفردي والزوجي والزوجي المختلط على ملعب بسقف مغلق تحت سماء ملبورن الملوثة بدخان الحرائق.

وتسببت الحرائق التي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وفقا للحصيلة الرسمية، في تدمير أكثر من ألفي منزل وحرق مساحة قدرها 100 ألف كيلومتر مربع (10 ملايين هكتار)، أي أكبر من مساحة كوريا الجنوبية، ما أدى إلى إرباك التصفيات المؤهلة إلى الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل، حيث تأخر انطلاق المباريات التي كانت مقررة اليوم لمدة ساعة.

واستبعد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة حتى الآن فكرة تأجيل البطولة. وتملك مدينة ملبورن ما يكفي من المنشآت داخل قاعة لخوض البطولة، بحال تعذر على المنظمين إقامتها في الهواء الطلق.

المصدر: أ ف ب