ثنائي سان جيرمان الذهبي "الأغلى" بين لاعبي الفرق الفائزة بالدوريات الأوروبية

أفادت دراسة نشرتها شركة التدقيق والاستشارات KPMG الهولندية الأربعاء أن نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، هما الأعلى قيمة في الدوريات الأوروبية 8 الكبرى.

ويتربع مبابي على صدارة تقييم شركة "كلينفيلد بيت مارفيك غويرديلر" للتشكيلة المثالية المؤلفة من 11 لاعبا بقيمة تقدر بـ 225 مليون يورو، بينما تم تقدير قيمة نيمار بـ 185 مليون.

وحصل برشلونة الإسباني على ثلاثة مراكز عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي 180 مليون، والهولندي فرينكي دي يونغ 106 ملايين، وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن 88 مليون، والأمر ذاته بالنسبة لمانشستر سيتي الإنجليزي مع البلجيكي كيفن دي بروين 130 مليون، والإسباني رودريغو 72 مليةن، والفرنسي إيمريك لابورت 70 مليون.

وتعتبر تشكيلة بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين الأعلى قيمة بما يقارب 1,279 مليار يورو، كونها تضم مجموعة من اللاعبين النجوم مثل رحيم ستيرلينغ 150 مليون، والبرتغالي برناردو سيلفا 92 مليون، غير الموجودين في التشكيلة المثالية.

ويأتي برشلونة في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 1,209 مليار، بما في ذلك 125 مليون للفرنسي أنطوان غريزمان، أمام باريس سان جيرمان الثالث بـ 957 مليون يورو.

Les stars du Paris SG Kylian Mbappé et Neymar sont les joueurs les mieux valorisés parmi les effectifs des clubs champions en titre dans les huit principaux championnats européens, selon une étude publiée mercredi par le cabinet d'audit et de conseil KPMG #AFPpic.twitter.com/M2ZmqNa5L3 — Agence France-Presse (@afpfr) January 15, 2020

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ويبلغ متوسط قيمة الفرق البطلة 745 مليون يورو، لكن الدراسة كشفت عن تباينات كبيرة، حيث أن قيمة فرق مثل برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تبلغ أكثر من 10 أضعاف قيمة غلطة سراي بطل الدوري التركي.

وكشفت الدراسة أيضا أن نادي برشلونة سجل رقما قياسيا في المبيعات بلغ 839,5 مليون يورو في موسم 2018-2019 متقدما على باريس سان جيرمان - 636 مليون يورو في قائمة أفضل ثماني بطولات.

وإذا كان النادي الكتالوني يحتل المركز الأول في هذا التصنيف لأبطال الدوريات بفارق مريح عن النادي الباريسي، فإن سان جيرمان تميز بنمو مبيعاته بنسبة 17% في عام واحد. لكن أياكس أمستردام الهولندي سجل أعلى معدل نمو بنسبة 117 %، ويرجع ذلك إلى نتائجه المميزة في دوري أبطال أوروبا إذ بلغ الدور نصف النهائي في الموسم المنصرم.

وبشكل عام، فإن إيرادات الأبطال الثمانية شهدت زيادة كبيرة بفضل ارتفاع قيمة حصتهم في الإيرادات السمعية البصرية من دوري الأبطال.

المصدر: "أ ف ب"