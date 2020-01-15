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مورينيو يحقق رقما سلبيا رغم فوز توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

مورينيو يحقق رقما سلبيا رغم فوز توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي
AFP GLYN KIRK
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سجل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، رقما سلبيا، الثلاثاء، خلال فوز فريقه على ميدلسبره 2-1، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم ينجح فريق مورينيو في الحفاظ على نظافة شباكه بكل البطولات خلال 9 مباريات متتالية للمرة الثانية في مسيرة المدرب البرتغالي التدريبية التي بلغت 923 مباراة، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وكرر مورينيو التجربة ذاتها من قبل رفقة تشيلسي خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2015، قبل أن تتم إقالته بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط.

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وكان قد سجل هدفي توتنهام في فوزه على ضيفه ميدلسبره، كل من جيوفاني لو سيلسو وإيريك لاميلا، في الدقيقتين الثانية والـ15، بينما أحرز هدف ميدلسبره جورج سافيل، في الدقيقة 83.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل 1-1، وهو ما استدعى إعادتها وفقا لقوانين بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: وكالات

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