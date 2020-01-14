إنتر ميلان ولاتسيو يتأهلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

تأهل إنتر ميلان إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلبه اليوم على ضيفه كالياري بنتيجة 4-1 ضمن دور الـ 16 من المسابقة.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين من رباعية الإنتر في الدقيقتين 1 و49، وتكفل الإسباني بورخا فاليرو وأندريا رانوكيا بالهدفين الآخرين في الدقيقتين 22 و80، فيما سجل هدف كالياري اليتيم الأوروغوياني كريستيان أوليفا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

كما تأهل لاتسيو إلى دور الثمانية بتغلبه على ضيفه كريمونيزي برباعية نظيفة، حملت توقيع كل من الإسباني باتريكيو غابارون وماركو بارولو وشيرو إيموبيلي والأنغولي كيسانغا جاسينتو في الدقائق 10 و26 و58 و89 على التوالي.

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المصدر: sportbox.ru