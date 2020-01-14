الإصابة تبعد مدافع "السيدة العجوز" عن الملاعب ستة أشهر على الأقل

أعلن يوفنتوس الإيطالي أن مدافعه التركي، مريح ديميريل، خضع لعملية جراحية، يوم الثلاثاء، بعد تعرضه الأحد لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى، ما سيبعده عن الملاعب ما بين ستة وسبعة أشهر.

وقال يوفنتوس في بيان صحفي إن عملية "إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وترميم الغضروف المفصلي من الركبة اليسرى تمت بشكل مثالي".

عملية @Merihdemiral تمت بنجاح 💪

ننتظر عودتك إلى الملاعب بفارغ الصبر يا رجل البيانكونيري#فورزا_يوفي

pic.twitter.com/XbrBXj8Kj5 — JuventusFC (@Juventusfcar) January 14, 2020

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "الوقت اللازم للتعافي الأمثل هو بين ستة إلى سبعة أشهر".

ويأتي هذا البيان ليؤكد أن موسم ديميريل قد انتهى، وأنه لن يكون قادرا على المشاركة في كأس أوروبا "يورو 2020" هذا الصيف مع منتخب بلاده.

وأصيب ديميريل، أول أمس الأحد، في المباراة التي فاز فيها فريقه على روما (2-1)، والتي ساهم فيها بتسجيل الهدف الأول.

المصدر: أ ف ب