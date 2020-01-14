تسيسكا موسكو يقطع سلسلة انتصارات ريال مدريد في "اليورو ليغ" (فيديو)

حقق تسيسكا موسكو الروسي فوزا ثمينا على ضيفه ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليورو ليغ".

وانتهى الربع الأول لصالح الضيوف بفارق 7 نقاط (14-21)، أما الربع الثاني فكان متكافئا وانتهى بالتعادل، بنتيجة (12-12).

وحسم تسيسكا الربع الثالث لمصلحته بفارق 7 نقاط (17- 10)، ليعادل النتيجة وتعود المباراة لنقطة البداية.

وفي الربع الأخير، تألق لاعبو الجيش الروسي وأنهوه متقدمين بفارق 5 نقاط (17-12)، لتنتهي المباراة بفوز تسيسكا بنتيجة 60-55.

وبذلك، ثأر تسيسكا موسكو، حامل اللقب، لخسارته أمام ريال مدريد في إسبانيا في مباراة الذهاب، التي جمعتهما في الجولة العاشرة من المسابقة.

كما قطع تسيسكا سلسلة الانتصارات المتتالية لريال مدريد في البطولة والتي بلغت 13 فوزا، وبالتحديد منذ الخسارة أمام بايرن ميونيخ في أكتوبر الماضي في ألمانيا.

.@cskabasket ends Real Madrids brilliant run with a big defensive effort! #GameONpic.twitter.com/gG4l19qIbJ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2020

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 32 نقطة وصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب العام، فيما بقي الريال في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

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المصدر: news.sportbox.ru