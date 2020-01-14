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ركلتي جزاء لنابولي تنهيان مغامرة بيروجيا في كأس إيطاليا (فيديو)

الرياضة

ركلتي جزاء لنابولي تنهيان مغامرة بيروجيا في كأس إيطاليا (فيديو)
Gettyimages.ru
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تأهل فريق نابولي إلى دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بيروجيا بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من المسابقة.

وسجل هدفي نابولي مهاجمه لورينزو إنسيني في الدقيقتين 26 و38 من ركلتي جزاء.

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وأضاع بيروجيا فرصة تقليص النتيجة عندما أهدر مهاجمه بيترو ليميلو ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز تأهل نابولي إلى دور الثمانية فيما انتهت مغامرة بيروجيا عند دور الـ 16 من المسابقة.

المصدر: sportbox.ru


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