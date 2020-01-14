"الملك كازو" يخوض موسمه الـ 35 ويعزز رقمه القياسي كأكبر لاعب
جدد الياباني الدولي السابق كازويوشي ميورا الذي سيبلغ الثالثة والخمسين الشهر المقبل، عقده مع نادي يوكوهاما أف سي، معززا رقمه القياسي كأكبر لاعب كرة قدم في العالم.
وسيستهل اللاعب الشهير بـ"الملك كازو" موسمه الاحترافي الخامس والثلاثين، بحسبما أعلن ناديه.
وقال ميورا الذي يدافع عن ألوان يوكوهاما أف سي منذ عام 2005 أنه لن يعتزل قبل بلوغ الستين من عمره.
وخاض ثلاث مباريات الموسم الماضي مع ناديه دون أن يدرك الشباك، وقد صعد معه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.
وفي بيان قصير، قال إنه يركز على الاستمتاع بكرة القدم ومساعدة فريقه على البقاء في دوري النخبة: "سأقوم بكل ما في وسعي للمساهمة بفوز الفريق".
13年ぶりのJ1へ✨— 横浜FC【公式】待ってろJ1！ (@yokohama_fc) January 11, 2020
日本サッカーの象徴、キングカズがJ1の舞台で戦います。
サッカーを楽しむ気持ちと感謝の気持ち、有望な若手の多い横浜FCが学ぶものがここにあります。
横浜FCファミリーみんなでJ1で旋風を巻き起こそう✨#yokohamafc#横浜FC#待ってろJ1！#三浦知良https://t.co/ObzY04PDcmpic.twitter.com/Rly0GGScwm
وأصبح ميورا في 2017 أكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية وأكبر لاعب كرة قدم، محطما رقمي النجم الانجليزي السابق ستانلي ماثيوز.
وغادر ميورا اليابان إلى البرازيل في 1982 حيث وقع عقدا مع سانتوس، واستهل مسيرته الدولية في 1990 مساهما في بلوغ اليابان أول مونديال لها في 1998، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة النهائيات برغم من تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية.
وكان أحد أبرز النجوم عند إطلاق دوري المحترفين في اليابان عام 1993 قبل انتقاله إلى جنوى الإيطالي في الموسم التالي.
المصدر: "أ ف ب"