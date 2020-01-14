عشيقة نجم أرسنال تفضح خيانته بعد وعود وهمية

تورط النجم الفرنسي، ألكساندر لاكازيت، مهاجم أرسنال الإنجليزي، عندما خان صديقته، مانون موجافير، التي ترتبط به منذ خمس سنوات، خانها مع فتاة تعمل في ملهى ليلي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية علاقة لاكازيت البالغ 28 عاما بالفتاة فوندا جيديك، التي تعرف عليها أثناء سهرة في ملهى ليلي وبدأ يقيم علاقة معها داخل فندق تبلغ قيمة الإقامة فيه لليلة واحدة مبلغ 1500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2000 دولار.

وتعود علاقة فوندا مع مهاجم "المدفعجية" إلى أواخر عام 2018، أي بعد عام من انتقاله لصفوف أرسنال قادما من ليون الفرنسي بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني.

وقررت فوندا فضح علاقتها مع لاكازيت في وسائل الإعلام، بعد أن فقدت الأمل في إمكانية تخلي مهاجم أرسنال عن صديقته الأخرى، مانون موجافير، التي تعمل في مجال التجميل.

Arsenal ace Alexandre Lacazette cheated on his long-term girlfriend with a stunning nightclub worker https://t.co/h8lBi4lubk — The Sun - Arsenal (@SunArsenal) January 12, 2020

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وقالت فوندا في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية: "أثناء قضاء سهرتنا، وجدته يعترف لي بأنه مرتبط بامرأة أخرى على علاقة بها منذ فترة طويلة، لقد تعرضت لصدمة كبيرة، هو يعرفها منذ 5 سنوات وانتقلت للعيش معه في لندن".

وأكدت فوندا أنهما استمرا بعد ذلك في اللقاء على بعد وعود أن يكون لهما مستقبلا معا، خاصة أن لاكازيت قام بتقديمها لأصدقائه وعائلته، وكان يتواصل معها أثناء قضاء إجازته الصيف الماضي مع صديقته موجافير.

وسبق لنجم "الغانرز" اللعب لفريق أولمبيك ليون الفرنسي، وسجل معه 129 هدفا في 275 مباراة، وخاض مع أرسنال 107 مباراة سجل فيهم 42 هدفا.

المصدر: the sun