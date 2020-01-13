عملية جراحية لنجم روما الصاعد تهدد مشاركته في "يورو 2020"

خضع النجم الصاعد في روما الإيطالي، نيكولو زانيولو، لعملية جراحية ناجحة لمعالجة تمزق في الرباط الصليبي قد يحرمه من المشاركة مع المنتخب الإيطالي في نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.

وأعلن روما اليوم الاثنين أن "زانيولو خضع لعملية ترميم الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصلاح الغضروف المفصلي الخارجي"، مضيفا أن "الجراحة... كانت ناجحة وسيبدأ زانيولو عملية التعافي الثلاثاء".

بعد ظهر يوم الإثنين خضع نيكولو زانيولو لعملية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، إلى جانب إصلاحات في الغضروف المفصلي الخارجي.



الجراحة التي أجراها الأستاذ مارياني كانت ناجحة.



سيبدأ زانيولو رحلة التعافي يوم الثلاثاء. pic.twitter.com/oudy9oSE72 — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 13, 2020

وأصيب لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاما أمس الأحد في المباراة التي خسرها روما أمام ضيفه يوفنتوس 1-2 في "الكالتشيو"، ونقل إلى خارج الملعب على الحمالة وهو يبكي بسبب حجم الألم الناجم عن إصابة مزدوجة من هذا النوع.

وتحتاج عملية التعافي من إصابة مماثلة ما بين أربعة وستة أشهر، ما يعني أن زانيولو قد يغيب عن كأس أوروبا 2020 المقررة في 12 مدينة و12 دولة، بين 12 يونيو و12 يوليو، احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق البطولة.

Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai 💪 pic.twitter.com/R3pxKy0X2C — Roberto Mancini (@robymancio) January 13, 2020

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ووجه روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي رسالة تشجيع للاعبه عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، قال فيها: "هيا نيكولو! أنا بانتظارك في الملعب لتكون أكثر تصميما من أي وقت مضى".

المصدر: أ ف ب