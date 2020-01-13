الزمالك يرفع "أزمة السوبر الإفريقي" في قطر إلى الحكومة المصرية

أصدر الزمالك المصري بيانا رسميا بخصوص خوض مواجهة الترجي التونسي بكأس السوبر الإفريقي المقررة، في 14 فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال الزمالك، في بيانه، إن إدارة القلعة البيضاء قررت في وقت سابق عدم خوض اللقاء في قطر.

وشدد بيان الزمالك على تسليم ملف أزمة السوبر الإفريقي بالكامل لوزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، لعرضه على الأجهزة الحكومية والأمنية.

إقرأ المزيد

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في عدة مؤتمرات صحفية، رفضه خوض اللقاء في الدوحة بسبب العلاقات السياسية المتوترة بين مصر وقطر، بينما أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" في مؤتمر صحفي على هامش تسليم جوائز الأفضل في مدينة الغردقة، أن الفريق الذي ينسحب سيتم تطبيق اللوائح ضده.

وتقضي اللوائح بغرامة مالية واستبعاد الفريق المنسحب من البطولات القارية لمدة 3 مواسم بما فيها المشاركة الحالية.

المصدر: وكالات