بالفيديو.. مقاتل روسي يفقد منافسه وعيه بضربة قاضية بالمرفق

أسقط المقاتل الروسي غزوات سليمانوف منافسه الصيني إيبوغيل بضربة قاضية بالمرفق، في نزال لرياضة الفنون القتالية المختلطة MMA ضمن دورة "Rebel FC 10"، التي استضافتها العاصمة موسكو.

وبعد بداية النزال بدقيقة واحدة، وجه سليمانوف لوجه منافسه ضربة قاضية "قوية ومحكمة" بمرفقه أسقطته أرضا، وأفقدته وعيه.

Wow. Gorgeous spinning back elbow KO by Gazavat Suleymanov at #RebelFC10pic.twitter.com/lbdxlDUG34 — caposa (@Grabaka_Hitman) January 11, 2020

وحقق سليمانوف البالغ 29 عاما، بذلك، انتصاره الحادي عشر، مقابل هزيمتين، حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

بينما تعرض إيبوغيل، للهزيمة السادسة، مقابل ثمانية انتصارات، وتعادل وحيد.

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المصدر: rsport.ria.ru