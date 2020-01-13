 
مباشر

بعد ضم إبراهيموفيتش.. ميلان يبرم صفقة جديدة

الرياضة

بعد ضم إبراهيموفيتش.. ميلان يبرم صفقة جديدة
Globallookpress Daniele Mascolo via www.imago-im
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2b2

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع الدانماركي سيمون كاير، في صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب الموقع الرسمي لإشبيلية الإسباني، فإن كاير مدافع الفريق المعار إلى أتلانتا، انتقل بشكل رسمي إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

إقرأ المزيد
شاهد.. باكورة أهداف
شاهد.. باكورة أهداف "إبراكادابرا" بعد العودة

وتجازو كاير الكشف الطبي في ميلان، السبت الماضي، قبل أن ينضم اليوم بشكل رسمي إلى "الروسونيري".

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن قيمة تحويل عقد اللاعب من إعارة إلى بيع نهائي تبلغ 2.5 مليون يورو.

وكان ميلان ضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع بداية الميركاتو الشتوي الجاري، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعام إضافي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة طوال الأشهر الماضية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي