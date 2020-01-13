بعد ضم إبراهيموفيتش.. ميلان يبرم صفقة جديدة
أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع الدانماركي سيمون كاير، في صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
📸💪🏻✍🏻— AC Milan (@acmilan) January 13, 2020
🇩🇰 @simonkjaer1989 is Rossonero! 🔴⚫️ #SempreMilanpic.twitter.com/7wOTEmFYW5
وحسب الموقع الرسمي لإشبيلية الإسباني، فإن كاير مدافع الفريق المعار إلى أتلانتا، انتقل بشكل رسمي إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.
ℹ️ @simonkjaer1989, cedido al @acmilan con opción de compra. #VamosmiSevilla#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 13, 2020
وتجازو كاير الكشف الطبي في ميلان، السبت الماضي، قبل أن ينضم اليوم بشكل رسمي إلى "الروسونيري".
وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن قيمة تحويل عقد اللاعب من إعارة إلى بيع نهائي تبلغ 2.5 مليون يورو.
وكان ميلان ضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع بداية الميركاتو الشتوي الجاري، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعام إضافي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة طوال الأشهر الماضية.
المصدر: وكالات