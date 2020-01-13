بالفيديو.. إطلاق نار يثير الذعر في مباراة كرة سلة

قام مراهق يبلغ 15 عاما بتسليم نفسه إلى الشرطة، بعد أن وجهت إليه تهمة إطلاق نار وجرح مراهق آخر في إحدى مباريات كرة السلة بمدينة دالاس الأمريكية.

وانتهت لعبة كرة السلة في المدرسة الثانوية داخل ملعب "ديفيس فيلد" في حوالي الساعة 9:10 مساء السبت، بإطلاق نار، قبل أن يتم نقل مراهق يبلغ 18 عاما إلى مستشفى محلي، وفقا لبيان صحفي صدر عن إدارة شرطة دالاس.

ويظهر مقطع فيديو دراماتيكي مصور أثناء المباراة، لحظة دوي صوت الطلقات النارية وهروب المشجعين واللاعبين من صالة اللعب.

Shooting at Kimball vs SOC game inside of Ellis Davis FieldHouse game.#KimballvsSOC#SOCvsKimballpic.twitter.com/1ZGnGvLFAN — Mond (@Dab2Live) January 12, 2020

وذكرت تقارير محلية أن المباراة كانت تجري بين مدرستي "ساوث أوك كليف" و"جاستن كيمبل".

وقالت شريفة ماسون، أستاذة في مدرسة دالاس: "الأمر مثير للقلق للغاية لأنني فقدت الكثير من الطلاب، إما في السجن أو بسبب الموت، ومن المحزن أن لا ترى تلاميذك يصلون إلى سن 21 عاما".

ولم يتبين بعد سبب إطلاق النار، فيما تواصل الشرطة التحقيق مع الطالب والأشخاص الذين كانوا حاضرين.

المصدر: cnn.com