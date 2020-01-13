رسميا.. إصابة نجم روما الواعد بقطع في الرباط الصليبي

أعلن روما أن نجمه نيكولو زانيولو سيخضع لعملية جراحية إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، خلال مباراة يوفنتوس التي انتهت بفوز الأخير 2-1، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتعرض زانيولو، البالغ 20 عاما، للإصابة لدى انطلاقه السريع من خط الوسط والتحامه باثنين من لاعبي يوفنتوس، قبل أن يغادر ملعب "أولمبيكو"، في الدقيقة 36 من عمر المباراة، متأثرا بإصابته.

وقال اللاعب عبر حسابه على"إنستغرام" عقب الخضوع للفحوص الطبية في روما: "أقسم بأنني سأعود أكثر قوة مما كنت عليه".

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وأوضح النادي الإيطالي أن زانيولو تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مع إصابة في الغضروف.

ويقضي زانيولو موسمه الثاني مع فريق العاصمة الإيطالية، وشارك هذا الموسم مع الفريق في 24 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة 6 أشهر، وبالتالي سوف يغيب عن المنتخب الإيطالي في نهائيات يورو 2020، التي سوف تقام في الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو القادم.

المصدر: وكالات