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بالفيديو.. الفنان ويل سميث يفاجئ نجم بايرن ميونخ

الرياضة

بالفيديو.. الفنان ويل سميث يفاجئ نجم بايرن ميونخ
AFP FREDERIC J. BROWN
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قام الممثل الأمريكي ويل سميث بمفاجأة النجم النمساوي، دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، عبر الاتصال به على تطبيق FACE TIME.

وشارك ألابا مع زميله في الفريق الفرنسي، كينجسلي كومان، في إعلان ترويجي لفيلم "Bad Boys for Life" في جزء جديد سوف يبدأ عرضه يوم 17 يناير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر الفنان سميث وبرفقته الفنان مارتن لورانس، لكي يشكرا ألابا على ظهوره في الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، وظل النجم النمساوي مصدوما قليلا إذ لم يتوقع هذا الاتصال أثناء فترة الراحة من التدريب.

ويروج النجم سميث لفيلمه "باد بويز" في فرنسا، تمهيدا للعرض الأول له، حيث يقوم سميث بدور المفتش في العمل مع زميله القديم لوري، الذي يعاني اكتئاب مرحلة منتصف العمر.

المصدر: "تويتر"

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