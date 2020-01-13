بالفيديو.. نجل ميسي يسجل أول أهدافه على طريقة والده

سجل تياغو، نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول هدف له خلال مباراة ودية في أكاديمية "لاماسي" مبرزا شيئا من قدرات والده، بعد أن وضع الكرة في الشباك بطريقة جميلة إثر انفراده بالحارس.

وانتشر مقطع فيديو للاعب الصغير نجل قائد برشلونة، البالغ 7 سنوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلا كبيرا.

ويظهر المقطع تياغو يركض بالكرة ويضعها في الشباك بطريقة سريعة ومتقنة، ليسجل الهدف بالقدم اليمنى، على نقيض والده الذي يلعب بالقدم اليسرى.

Thiago Messi goal pic.twitter.com/AxTsXndmGw — La Masia (@Youngcules) January 11, 2020

وأنشأ برشلونة فئة البراعم بالنادي، لأعمار تتراوح بين 3 و7 سنوات، يتعلمون قواعد كرة القدم، إلى جانب تحصيلهم العلمي، كما يخوضون بعض المباريات فيما بينهم، ومع أكاديميات أخرى تهتم بهذه الفئة العمرية الصغيرة، إيمانا بتنشئة جيل من اللاعبين المميزين داخل أسوار النادي.

المصدر: "تويتر"