 
مباشر

لاعبو ناد إنجليزي ينفذون وصية غريبة لمشجع بعد وفاته

الرياضة

لاعبو ناد إنجليزي ينفذون وصية غريبة لمشجع بعد وفاته
twitter \SARAH GREAVES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n25u

نفذ لاعبو نوريتش سيتي الإنجليزي وصية مشجع مخلص للفريق بعد وفاته في عمر ناهز الـ83 عاما، وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وأوصى المشجع، باري غريفيز، الذي توفي في 28 ديسمبر عام 2019، أن يتم شراء شراب للاعبي فريق نوريتش سيتي وتقديمه لهم بعد وفاته، بمبلغ 100 جنيه استرليني.

وفي تعليق على تلك الوصية، قالت ابنة المشجع غريفيز: "أبي قالها بوضوح إنها لشكر اللاعبين على المتعة التي جلبوها والأيام الجيدة والأيام السيئة، أعتقد أن هذا ما حدث في العام الماضي كما تعرفون، فكانت هناك سعادة الصعود والآن معاناة الهروب من الهبوط في الدوري الممتاز".

ونشر الحساب الرسمي لنادي نوريتش سيتي على "تويتر"، صورة لجميع لاعبي نوريتش وهم يتناولون الشراب الذي تم شراؤه بمبلغ الوصية.

وفاز نوريتش بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكنه يتذيل ترتيب "البريميرليغ" بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 4-0 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

المصدر: bbc.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي