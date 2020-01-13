لاعبو ناد إنجليزي ينفذون وصية غريبة لمشجع بعد وفاته

نفذ لاعبو نوريتش سيتي الإنجليزي وصية مشجع مخلص للفريق بعد وفاته في عمر ناهز الـ83 عاما، وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وأوصى المشجع، باري غريفيز، الذي توفي في 28 ديسمبر عام 2019، أن يتم شراء شراب للاعبي فريق نوريتش سيتي وتقديمه لهم بعد وفاته، بمبلغ 100 جنيه استرليني.

وفي تعليق على تلك الوصية، قالت ابنة المشجع غريفيز: "أبي قالها بوضوح إنها لشكر اللاعبين على المتعة التي جلبوها والأيام الجيدة والأيام السيئة، أعتقد أن هذا ما حدث في العام الماضي كما تعرفون، فكانت هناك سعادة الصعود والآن معاناة الهروب من الهبوط في الدوري الممتاز".

Football can still have it's feet on the ground with true fans. BBC News - Norwich City fan puts £100 in his will to buy players a drink #norwichcity#Norwichhttps://t.co/NPRTS61VSQ — Nick Bourne (@smallbaldman) January 12, 2020

ونشر الحساب الرسمي لنادي نوريتش سيتي على "تويتر"، صورة لجميع لاعبي نوريتش وهم يتناولون الشراب الذي تم شراؤه بمبلغ الوصية.

وفاز نوريتش بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكنه يتذيل ترتيب "البريميرليغ" بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 4-0 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

المصدر: bbc.com