أغويرو يكتب اسمه بأحرف من ذهب في الدوري الإنجليزي الممتاز برقمين قياسيين جديدين

دون النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل هداف غير بريطاني، وأكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات.

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وأحرز أغويرو ثلاثة أهداف "هاتريك" للسيتي في مرمى مضيفه أستون فيلا (6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 22 من "البريمير ليغ".

وأصبح أغويرو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من بين الأجانب (من خارج بريطانيا العظمى) برصيد 177 هدفا، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا".

وحطم النجم الأرجنتيني رقم الدولي الفرنسي المعتزل تيري هنري، الذي أحرز 175 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل أغويرو نادي أفضل 5 هدافين في تاريخ "البريمير ليغ"، الذي يتصدره الدولي الإنجليزي السابق آلان شيرار برصيد 260 هدفا، ويليه كل من زملائه الثلاثة السابقين في منتخب "الأسود الثلاثة"، واين روني برصيد 208 أهداف، وأندي كول 187 هدفا، وفرانك لامبارد برصيد 177 هدفا أيضا.

وقالت الشبكة نفسها، إن سيرخيو أغويرو (31 عاما) بات اللاعب الأكثر تسجيلا للثلاثيات في تاريخ "البريمير ليغ"، بواقع "12 هاتريك"، متفوقا على آلان شيرار.

المصدر: وكالات