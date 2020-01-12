محرز وأغويرو يقودان السيتي لفوز ساحق على أستون فيلا

دك مانشستر سيتي حصون مضيفه أستون فيلا بستة أهداف مقابل هدف يتيم، في المباراة التي جرت بينهما، يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وتألق النجم الجزائري رياض محرز ووضع مانشستر سيتي في المقدمة بهدفين متتاليين في الدقيقتين (18 و24)، كما سطع نجم زميله المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق (28، 57 و81)، وسجل المهاجم البرازيلي، غابرييل جيسوس، الهدف الرابع للضيوف، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

بينما سجل المهاجم الهولندي، أنور الغازي، هدف الشرف لفريق أستون فيلا، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "فيلا بارك".

ورفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 47 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT