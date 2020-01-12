دجوكوفيتش يهزم نادال ويمنح صربيا لقب كأس رابطة المحترفين
قاد المصنف ثانيا عالميا، نوفاك دجوكوفيتش، منتخب بلاده صربيا، إلى إحراز لقب كأس رابطة المحترفين للتنس، بالتغلب على إسبانيا ونجمها المصنف أولا عالميا، رافائيل نادال، اليوم الأحد.
وتقدم الإسبان بنتيجة 1-صفر في المواجهة النهائية، بفضل فوز روبرتو باوتيستا على الصربي دوسان لاجوفيتش (6-1 و7-5)، في مباراة الفردي الأولى، قبل أن يحمل دجوكوفيتش المسؤولية على عاتقه، ويقود منتخبه لتحقيق نقطتين متتاليتين، الأولى بفوزه على نادال في مباراة الفردي الثانية، بنتيجة 6-2 و7-6، وبعدها في مباراة الزوجي الحاسمة التي غاب عنها المصنف أولا عالميا بعدما كان اسمه مدرجا لخوضها (6-3 و6-4).
🇷🇸 #TeamSerbia HAVE WON IT!!! 🏆#ATPCuppic.twitter.com/qCUj4DsS9T— ATP Tour (@atptour) January 12, 2020
وتوجت بذلك، صربيا بلقب النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين للتنس.
What a final it was 👏— ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020
Thank you 🇷🇸 #TeamSerbia and 🇪🇸 #TeamSpain for the amazing memories.#ATPCup | #SRBESPpic.twitter.com/hvRoIfedmQ
وقدم دجوكوفيتش طوال المسابقة التي أقيمت في مدن أسترالية عدة، لا سيما في المواجهة النهائية اليوم، أداء قويا أظهر استعداده بشكل جيد للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في مدينة ملبورن الأسترالية، بدءا من 20 يناير الحالي.
المصدر: وكالات