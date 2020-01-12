إيقاف مباراة في الدوري المالطي بعد اعتداء أحد اللاعبين على الحكم (فيديو)

لم تكتمل مجريات المباراة التي جمعت، أمس السبت، بين أورتوي يوث وسانات ليونز، ضمن منافسات دوري الدرجة الثاني المالطي لكرة القدم، بعد اعتداء أحد اللاعبين على الحكم المساعد.

وقرر حكم الساحة إيقاف المباراة بعد دقائق من نهايتها، بعد اعتداء لاعب سانات، أنطوان كامليري، على أحد الحكام المساعدين.

ولم يتقبل كامليري حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده من المباراة، حيث تهجم على أحد الحكام، ووجه له مجموعة من الضربات في أنحاء مختلف من جسمه، قبل أن يتدخل أمن الملعب، ويقتاد اللاعب الهائج إلى خارج المستطيل الأخضر.

وأدان الاتحاد المالطي لكرة القدم، تصرفات لاعب سانات ليونز، وقدم دعمه الكامل للحكم المعتدى عليه.

المصدر: sports.ru