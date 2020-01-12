لقطة طريفة لمساعد الحكم في مباراة الترجي وفيتا كلوب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة طريفة لمساعد الحكم، خلال المباراة التي جمعت، أمس السبت، الترجي التونسي، بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخلال إحدى الهجمات الخاطفة لنادي الترجي، ظهر الحكم المساعد وهو يركض بأقصى سرعته، لكي يبقى قريبا من الكرة، ومن اللاعبين الذين يتنافسون عليها، إلا أنه كان يركض في المنطقة غير المخصصة له، دون أن يدري أو ينتبه لذلك.

وظل الحكم المساعد أو حكم التماس، يركض على نفس المستوى مع مهاجم الترجي حمدو الهوني، الذي قاد الهجمة، قبل أن ينفرد بحارس فيتا كلوب ويضع الكرة في شباكه.

لا تركزو مع هدف حمدو الهوني للترجي امس ، ركزو مع مساعد الحكم 🤣🤣 !! pic.twitter.com/l6DZ357PpU — الكرة العربية (@ARBFOOT) January 12, 2020

ومباشرة بعد تسجيل الهدف، عاد الحكم المساعد إلى مكانه المعتاد، وهو خلف خط التماس، ولكن اللقطة أثارت انتباه رواد مواقع التواصل، وتناقلوها على نطاق واسع.

وانتهت المباراة بفوز الترجي بهدفين دون رد، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما ظل فيتا كلوب في المركز الرابع الأخير بنقطة يتيمة.

المصدر: RT