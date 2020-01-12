كشف موقف ميسي من تدريب تشافي لبرشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، موقف النجوم الكبار في نادي برشلونة، من إمكانية تعيين نجم "البارسا" السابق، مدرب السد القطري الحالي، تشافي هيرنانديز، مدربا جديدا لـ"البلاوغرانا".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النجوم الكبار في غرفة ملابس برشلونة لا يعارضون فكرة التعاقد مع تشافي لخلافة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي، مشيرة إلى أن تشافي، يرتبط بعلاقة رائعة مع قادة الفريق، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس.

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وأكدت أن ميسي، سيكون سعيدا بتواجد تشافي على رأس الجهاز الفني لبرشلونة في الفترة المقبلة.

وتشير الأخبار القادمة من برشلونة إلى أن فالفيردي يعيش أيامه الأخيرة على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، وقد يقال من منصبه في أي وقت، ويبرز تشافي كواحد من المرشحين لخلافته.

وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

المصدر: وكالات