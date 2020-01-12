تشافي يؤكد اجتماعه بالمدير الرياضي لبرشلونة

أكد تشافي هرنانديز، أنه التقى المدير الرياضي لبرشلونة، إريك أبيدال، لكنه رفض الحديث عن مسألة تركه تدريب السد القطري من أجل الإشراف على النادي الكتالوني، الذي تألق معه كلاعب.

وأقر تشافي: "لا يمكنني أن أخفي بأن حلمي هو تدريب برشلونة وقلت ذلك مرارا (...) الجميع يعرف أنني أشجع برشلونة من كل قلبي"، إلا أنه استطرد "أركز حاليا على السد (...) لا يمكنني أن أقول شيئا. أحترم برشلونة، أحترم فالفيردي، وأحترم ناديَّ. أنا سعيد جدا بتدريب السد".

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وأكد تشافي أنه التقى "صديقه" أبيدال، وأن الأخير كان في الدوحة للاطمئنان على المهاجم الفرنسي لبرشلونة، عثمان ديمبيلي، المتواجد في العاصمة القطرية ضمن برنامج علاجي لإصابة يعاني منها في الفخذ.

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وكانت إذاعة "كادينا سير" الكتالونية، أشارت إلى أن أبيدال، بحث مع تشافي احتمال تدريب برشلونة للموسمين المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي، بحال التخلي عن المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

كما أشارت صحيفة "ماركا"، إلى أن أبيدال التقى تشافي في الدوحة، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو، ثم أكد مسؤول في السد أمس السبت، التقارير الصحفية عن وجود مفاوضات بين لاعب الوسط السابق والنادي الكتالوني.

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وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، الذي

يشرف على "البارسا" منذ صيف العام 2017، وقاده خلال هذه الفترة إلى لقبين في الدوري المحلي، ولقب في كأس الملك.

أما تشافي البالغ من العمر 39 عاما، فيشرف على نادي السد هذا الموسم في تجربته الأولى على صعيد التدريب.

المصدر: وكالات