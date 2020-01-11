الترجي التونسي على عتبة ربع نهائي دوري الأبطال

وضع الترجي الرياضي التونسي قدما له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (2-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ووقع على ثنائية الفريق التونسي كل من، لاعب خط الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي، والمهاجم الليبي حمدو الهوني، في الدقيقتين (22، 90) على الترتيب.

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وأصبح الترجي الرياضي، حامل لقب دوري الأبطال في آخر عامين، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن عزز صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند نقطة يتيمة، ويقبع في قاع الترتيب.

في حين، يحتل الرجاء المغربي مركز الوصافة في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه شبيبة القبائل الجزائري، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المصدر: وكالات