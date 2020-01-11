الوداد المغربي يعود بنتيجة إيجابية من أنغولا

خرج فريق الوداد الرياضي المغرب بتعادل ثمين من ملعب مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي (2-2) اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضع المهاجم الكونغولي كازادي كاسينجو الفريق المغربي في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 15. ورد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من لاعبيه، هيرنيلسون دو كارمو، وسيلاس دانييل ساتونهو، في الدقيقتين (21 و45) على الترتيب. ومن ثم اقتنص المغربي يحيى جبران هدف التعادل لفريقه، في الدقيقة 57 من ضربة جزاء.

ورفع الوداد الرياضي إلى 6 نقاط، ليعزز موقعه في مركز الوصافة ضمن المجموعة الثالثة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي تغلب على اتحاد الجزائر (2-1)، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة يتيمة.

بينما رفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى نقطتين، وبقي في المركز الرابع الأخير.

المصدر: وكالات