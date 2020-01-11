ساوثهامبتون يروض "ثعالب" ليستر سيتي في معقلهم

تعرض فريق ليستر سيتي لهزيمة مؤثرة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ساوثهامبتون (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وتقدم ليستر سيتي بهدف مبكر سجله لاعبه البلجيكي دينيس برايت، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول. لكن الضيوف ردوا الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من، الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ، والمهاجم داني إنغز، في الدقيقتين (19 و81) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "ووكز"، بمدينة ليستر.

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، حتى الآن، ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط على مطارده المباشر مانشستر سيتي، قبل مباراته أمام أستوف فيلا، غدا الأحد.

بينما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات