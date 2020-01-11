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دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يسقط في كمين بلاتينيوم (فيديو)

الرياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يسقط في كمين بلاتينيوم (فيديو)
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سقط نادي الأهلي المصري في فخ مضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي، وتعادل معه بهدف لمثله، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم بلاتينيوم في الدقيقة 20 بهدف حمل توقيع، ستانلي نغالا، قبل أن يدرك مروان محسن، هدف التعادل للأهلي، بحلول الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية مؤقتا، في انتظار إجراء مباراة الهلال السوداني، ثالث المجموعة بـ 6 نقاط، وضيفه النجم الساحلي التونسي، الثاني بست نقاط أيضا، بينما تحصل بلاتينيوم على نقطته الأولى في هذه المجموعة التي يتذيل ترتيبها.

المصدر: RT

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