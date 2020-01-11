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أرسنال يخسر نقطتين وجهود هدافه بعد اللجوء إلى الـ "VAR"

الرياضة

أرسنال يخسر نقطتين وجهود هدافه بعد اللجوء إلى الـ
AFP DANIEL LEAL-OLIVAS
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سقط فريق أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الغابوني، بيير-إيميريك أوباميانغ، المدفعجية في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية، وذلك قبل أن يخرج من الملعب مطرودا بالبطاقة الحمراء مباشرة، في الدقيقة 67، بعد اللجوء إلى تقنية الفار "VAR"، لاعتدائه على أحد لاعبي الخصم.

وأدرك المهاجم الغاني، جوردان أيو، التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

واكتفى آرسنال بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 28 نقطة، ليبقى في المركز العاشر، بفارق نقطة واحدة خلف كريستال بالاس بالذات.

المصدر: وكالات 

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