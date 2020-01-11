نادال يؤهل إسبانيا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين للتنس

قاد النجم الإسباني رافائيل نادال، منتخب بلاده لبلوغ نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين للتنس، بعد الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة (2-0)، اليوم السبت.

وتغلب نادال، المصنف أولا عالميا، على الأسترالي أليك دي مينار، المصنف 18، بواقع مجموعتين مقابل واحدة، تفاصيلهما 4-6، و7-5، و6-1.

وكان الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت، قد افتتح فعاليات هذه المواجهة بين المنتخبين، بالفوز على الأسترالي نيك كيريوس، بنتيجة 6-1 و6-4.

وعلى الرغم من أن إسبانيا، حسمت تأهلها إلى المباراة النهائية للنسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين للتنس، إلا أنها ستضطر لخوض مباراة الزوجي أمام أستراليا، في وقت لاحق اليوم السبت.

وتلعب إسبانيا في النهائي مع صربيا بقيادة نجمها نوفاك دجوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا.

المصدر: وكالات